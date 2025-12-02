Türkiye'nin havası en kirli şehrinde yaşam zorlaştı: Her üç ölümden biri...

Dünya Hava Kalitesi Endeksi projesinin paylaştığı verilere göre, Türkiye’nin en yoğun hava kirliliğine sahip ili 1 Aralık’ta yeniden Iğdır oldu. Kent, 26 Kasım’da ulaştığı 443 AQI değeriyle de zaten ülkenin en kirli havasına sahip şehri olarak dikkat çekmişti.

Hastalıklara yol açıyor

Uzmanlar, hava kirliliğinin astım, felç, kanser ve kronik akciğer rahatsızlıkları gibi birçok ciddi sağlık problemine yol açtığını vurguluyor. Kirli havaya yüksek düzeyde maruz kalmanın çocuklarda bilişsel gelişimi olumsuz etkileyebildiği, psikolojik sağlığı bozabildiği ve diyabet gibi mevcut hastalıkları ağırlaştırabileceği belirtiliyor.

Iğdır’daki hava kirliliğinin temel nedenleri...

Iğdır’da hava kirliliğinin başlıca sebebi, kenti çevreleyen dağların hava akımını yavaşlatması olarak gösteriliyor. Bunun yanı sıra kalitesiz kömür kullanımı, aşırı betonlaşma, doğal gaz tüketiminin yetersiz olması, şehir içinde hayvancılığın sürmesi, çevre kirliliği, uzun yıllardır bitmeyen altyapı çalışmaları ve plansız kentleşme de kirliliği artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Her üç ölümden biri hava kaynaklı...

Şehirde yalnızca hava kirliliği değil, aynı zamanda ciddi bir radyasyon tehdidi de bulunuyor. Bu riskin başlıca kaynağı ise Ermenistan sınırındaki Metsamor Nükleer Santrali. Uzmanlara göre bu durum, bölgede kanser vakalarının yanı sıra KOAH ve astım gibi solunum hastalıklarının yaygın görülmesine katkı sunuyor.

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun raporuna göre, Iğdır’da son yıllarda yaşanan her üç ölümden birinin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğu aktarılıyor.

Vatandaş isyan etti

Hava kirliliğine karşı yeterli adım atılmadığını dile getiren vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu. Türkiye’deki 81 il arasında en yüksek hava kirliliğinin kendi şehirlerinde olduğunu ifade eden Allahverdi Kum şöyle konuştu:

"Iğdır merkezi olsun, köyleri olsun, her taraf da hava kirliliği etkindir. Iğdır'da yeterli derecede doğal gaz yoktur. Iğdır'ın daha etrafındaki bazı mahallelerinde bile doğal gaz yoktur. Onun için kömür ve tezek yakıldığı için bir de Iğdır ili böyle çukurda olduğu için dört etrafı dağlarla çevrili olduğu için hava kirliliği Iğdır'da fazladır. Yukarıya çıktığınız zaman Doğubayazıt'tan bu tarafa doğru geldiğiniz zaman özellikle akşamları Iğdır'ın sokak lambaları kirlilikten gözükmez. Böyle hafif bir şekilde parıltı oluyor yani. Hava kirliliği çok fazla Iğdır'da. Biz de hissediyoruz. Astım hastaları en büyük sıkıntısını çeken astım hastaları. Benim evimde astım hastası var ondan biliyorum. Hava kirliliği fazla olduğu için hastamızı dışarıya çıkaramıyoruz."