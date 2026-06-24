Türkiye'nin konuştuğu yokuşa sürücüler akın ediyor

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Seyranbağları Mahallesi'nde yer alan dik yokuş, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kentin en çok konuşulan noktalarından biri haline geldi. Özellikle yağışlı havalarda araçların çıkmakta zorlandığı rampa, sürücüler için adeta bir test alanına dönüştü.

Yokuşta yaşananları kayda alarak sosyal medya içeriklerine dönüştüren Atilla Karaca'nın videoları milyonlarca kişiye ulaştı. Karaca'nın paylaşımlarının ardından çok sayıda sosyal medya fenomeni ve otomobil meraklısı bölgeye gelerek içerik üretmeye başladı.

Karaca, yokuşun kısa sürede ülke genelinde tanınır hale geldiğini belirterek, "Şu an Türkiye'nin en popüler yokuşu burası. Yağışlı havalarda araçların çıkmakta zorlanması insanların ilgisini çekiyor. Otomobil markaları ve sosyal medya fenomenleri de burada çekim yapıyor" dedi.

Araç sahipleri performans testi yapıyor

Sosyal medyada gündem olan yokuş, sürücüler için de bir performans test alanına dönüştü. Aracını denemek için bölgeye geldiğini belirten sürücüler, özellikle yağışlı havalarda yokuşun araçların çekiş ve yol tutuş performansını ortaya koyduğunu ifade ediyor.

Elektrikli aracını test etmek için geldiğini söyleyen Ada isimli sürücü ise, "Bu yokuşu görünce aracımı burada denemek istedim. Yağışlı havada çıkmak daha zor oluyor. Çıksa da çıkmasa da insanlar burada eğleniyor" diye konuştu.

Tartışma konusu oldu

Araçların neden bu yokuşta zorlandığı ise Ankara'da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Sürücüler, eğim oranı, yol yüzeyi ve araç lastiklerinin durumu gibi etkenlerin performansı doğrudan etkilediğini belirtirken, bölge son dönemde sosyal medyanın etkisiyle Ankara'nın en dikkat çeken noktalarından biri haline geldi.