Türkiye’nin Lider Kadınları ödüllerini aldı

DÜNYA Gazetesi ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) stratejik ortaklığında gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Liderleri Ödül Töreni Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı ile gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’ın konuşmasının ardından 13 kategoride belirlenen ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan kadınların başarı hikayelerine ayna tutmayı, bu hikayeleri geniş kitlelere duyurmayı, başarılı kadınları yetiş tiren üniversiteleri, onları destekleyen şirketleri ve kadınlarla birlikte yürüyen erkekleri görünür kılmayı hedefleyen Ödül Töreni’nde, ödüller şu kategorilere verildi: Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü; Yönetim Katına Yön Veren Kadın Ödülü; Rota Çizen Kadın CEO Ödülü; Parayı Yöneten Kadın Ödülü; Ezber Bozan Kadın Ödülü; Umut Vaat Eden Genç Kadın Ödülü; Kadınların Geleceğini Güçlendiren Üniversite Ödülleri (3 Ödül); Kadın Dostu Şirket Ödülü; Kadının Hayatına Değer Katan Proje Ödülü; Teknoloji İle Kadınlar İçin Fark Yaratan Şirket Ödülü; Kadının Dostu STK Ödülü; Pandemi ve Kadın Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü. Panelin tüm detaylarını 8 Mart tarihli gazetemizde okuyabilirsiniz.