Türkiye'nin 'uzay roketi' testi başarıyla geçti
Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılması planlanan hibrit motor teknolojisiyle geliştirilen Sonda Roket Sistemi'nin (SORS) uçuşlu testleri başarıyla tamamlandı.
DÜNYA Haber Merkezi
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Programın en önemli kısa vadeli hedefi, 2023 yılında milli ve özgün teknolojileri kullanarak Ay'a bir uzay aracıyla sert iniş gerçekleştirmek. Türk mühendisleri, bu amaç doğrultusunda gece gündüz demeden çalışırken uzayda ateşlenecek roketlerin motorları dahil tüm ayrıntılar üzerinde titizlikle duruluyor.
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