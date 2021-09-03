Türkiye'nin yeni zırhlısı göreve talip

TÜMOSAN, 'Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı' olarak geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat'ı göreve hazırlıyor.

Kara ve deniz araçları için motorlar geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, bu kritik alt sistemleri kullanarak yüzde 100'e yakın yerlilik oranına sahip Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat'ı geliştirdi.

Pusat ile Türkiye’de yerli motor ve transmisyonla askeri araç yapılabileceğini ortaya koymayı hedefleyen TÜMOSAN, dizel aracın ardından Pusat'ın hibrit versiyonunu da ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergiledi.

TÜMOSAN, Pusat'la yurt dışındaki ihtiyaçları karşılamak için teklif vermeye de başladı.