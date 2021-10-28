Türkiye'ye para girişi başladı | Piyasaları nasıl etkiler?

Programın ilgili bölümü şöyle;

Güldağ: Hemen son gelişmelerle başlayalım. Büyük dalgalanmalar oldu, büyükelçiler meselesinden sonra bir dalgalanma oldu. Bakıyorum ben dolar 9,53’ler, 9,54’ler seviyesinden bir hayli ciddi satışlar geldi. Nereden geliyor, nasıl geliyor ile ilgili çeşitli yaklaşımlar var. Dışarıdan da para geldiğine yönelik tam kaynağı belirsiz rakamlar var. Oradan mı geliyor, bizim döviz tevdiat hesaplarında bir bozulma mı oluyor? Ne oluyor bilmiyorum. Ama büyükelçiler meselesinin hallolmasından, biraz buzdolabına konmasından sonra da dövizde bir aşağı geliş devam ediyor, sen nasıl görüyorsun, nasıl yorumluyorsun?

Ağaoğlu: İyi haberi vereyim, dışarıdan bir miktar para geliyor. Bu nereden geliyor dersen, borsada yabancılar ilgi gösterdiği bankacılık sektörüne son 2 gündür bir giriş var. Büyükelçiler meselesi kolay bir süreç değil, bu Türkiye’ye hasar verebilecek bir konu bu. Ama FATF’ın vereceği hasar veya zorlayıcı ortam zaman yayılacak, kademe kademe olacak. Büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi ise bir anda çok hızlı olumsuz etkileyecek bir şey. Çünkü Türkiye’nin uluslararası camiada kendine zarar vermesi, uluslararası camianın da Türkiye’ye olumsuz bakmasına neden olacak bir hareket. Neyse ki şimdilik rafa kalktı. Her iki taraf da zeval vermeyecek açıklamalar yaptı. En azından Büyükelçilerin ülkeden gönderilmesi olayı rafa kalktı, öyle bir şey de olmayacak, umarım hiç olmayacak. Bu piyasaya bir miktar rahatlama getirdi. Devlet Bahçeli’nin bir açıklaması var, bu konuda bir anlaşma yapıldı, herhalde Osman Kavala serbest bırakılacak ama Türk vatandaşlığından çıkarılacak gibi bir beklentiyle Büyükelçiler olayının rafa kalktığı konusunda bir teyit var gibi görünüyor. Bunu yorumladı piyasa, bu birinci kısmı. İkinci kısmı, baktığınızda böyle bir haberle birlikte A- 9,2955 ve 9,85 arasında bölge faiz indirimleri sebebiyle, B- Bunlar bazı bireysel yatırımcıları kendilerine karlı hissettirip dövizi satmalarına yol açıyor. İkinci grup, bireysel yatırımcılar ve şirketlerle, içinde opsiyon barındıran normal mevduatınıza göre daha yüksek bir faiz almanızı sağlayan ama opsiyon işleme koyduğunda da karşı tarafa dövize alım hakkı vermiş olan işlemler nedeniyle bireylerin bir kısmı mecburi döviz satıcısı olduğu ortamda bankalar için de oldukça iyi karlar söz konusuydu. Onlar da karın bir kısmını ceplerine koymak istemiş olabilirler. Bir üçüncüsü, bunların satıcı olduğu bir ortamda borsaya girip büyükelçi olayı ortadan kalktı derken, yüksek seviyeden satmak isteyenler varken, aynı durumda almak isteyenler de vazgeçiyorlar. O seviyeden almayalım biraz daha bekleyelim dediklerinde alıcının azaldığı satıcının azaldığı bir ortamda normal bir kar realizasyonu dönemi geliyor. Salı günü 43’lere kadar geldi, biraz fazla abartılmıştı. Çarşamba yine 55-56’lara geldik ama onun da yavaş yavaş 52-53’lerde bir miktar durgunlaştığını hatta bunun 38-40 bandına yakın zamanda indiğini göreceğiz. Cuma günü Türkiye’de resmi tatil olması hasebiyle aradaki faiz farkından para kazanmaya çalışan bazıları da döviz satmayı, bir kısmı da o maliyet nedeniyle almamayı tercih ediyor. O da alıcıların bir miktar geri çekilmesine, kurun da bir parça gerilemesine, daha doğrusu kar realizasyonuna bir zemin hazırlamış durumda. Bir kısmı karlarını realize edip, kar cebe yakışır deyip karı cebe koymaya çalıştılar diyeyim. Temel bir değişiklik var mı derseniz yok.