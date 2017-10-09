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Turkuaz taksi, İstanbul yollarında

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında, yüzde 100 elektrikle çalışan turkuaz renkli taksinin tanıtımı, Zorlu Center'in önündeki taksi durağında gerçekleştirildi.
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