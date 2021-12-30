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  4. TUSAS üretimi T129 ATAK helikopter orduya teslim edildi

TUSAS üretimi T129 ATAK helikopter orduya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Bugün KKK’ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılamak için yılın son günlerinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün KKK’ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Yarın teslimatlarımıza devam edeceğiz, takipte kalın” ifadelerine yer verdi.

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