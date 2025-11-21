Tuz Gölü'nde sular çekildi... Şaşırtan manzara herkesi mest etti

Ankara, Konya ve Aksaray sınırlarında yer alan Tuz Gölü, yıl boyunca sunduğu eşsiz manzaralar ve doğal güzellikleriyle turistleri kendine çekiyor. Son dönemde su seviyesinin düşmesiyle yüzeyde beliren tuz kütleleri ise bölgenin doğal dokusuna farklı bir renk katıyor. Papatyayı ve mantarı andıran ilginç şekiller, fotoğrafçıların en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor.

Doğanın kartpostal gibi güzelliği etkiliyor

Eskil yakınlarında oluşan tuz kütleleri, doğal bir süreç sonucunda ortaya çıkarken, gölün beyaz örtüsüyle birleşerek adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra profesyonel ve amatör fotoğrafçılar da bu eşsiz manzarayı görüntülemek için bölgeye akın ediyor.

Ankara'dan gelen Edip Doğanay, "14 yıllık evliyim, eşim Tuz Gölü'nü görmeyi çok istiyordu. Sosyal medyada Tuz Gölü'nden mantarı, papatyayı andıran oluşumların olduğunu gören oğlumun ısrarıyla Tuz Gölü'ne gelmeyi karar verdik. İyi ki gelmişim, çünkü çok farklı bir yapı var burada, mantar görünümlü oluşumlar Pamukkale'deki travertenlerine benziyor. Bu oluşumlarını herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Tuz Gölü'nün sağlık açısından da faydasını bildiğim için, her tarafımızı tuzladık, ayak sağlığına özellikle çok faydalı. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Hafize Doğanay, "Tuz Gölü'nü çok merak ediyordum. Oğlum sosyal medyadan görüp ısrarla gelmek istedi, biz de onu kırmayıp geldik. Suların çekilmesiyle oluşan görüntüler gerçekten çok güzel çok beğendik. Suyun içine girdik, çıplak ayakla dolaştık farklı, güzel bir gün oldu" diye konuştu.

Doğanay çiftin oğulları Selim Doğanay ise "Ankara'dan geliyorum, 11 yaşındayım. Sosyal medyadan Tuz Gölü'ndeki mantar görünümlü tuzları gördüm, aileme ısrarcı oldum gelmemiz için. Beni kırmadılar getirdiler. Geldikten sonra mantar görünümlü oluşan tuzlu yapıları gördüm, ayağıma, elime, yüzüme her tarafıma tuz sürdüm. Doğa ile iç içe bir gün geçirdim" dedi