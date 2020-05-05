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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Dünya Talks'a konuk oldu

Dünya Talks'ta bugün Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.
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