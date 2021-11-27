  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Tuzla'da gemi yangını

Tuzla'da gemi yangını

uzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

 Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmı ve kazan dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, tersanede bakımda bulunan Panama bandıralı geminin motor bölümü ile kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın, yakıt tankerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma ve köpük çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan soğutma çalışmalarına destek amacıyla Tuzla ve Pendik Belediyesi'ne ait su tankerleri de olay yerine yönlendirildi.

Diğer Videolar
Aliyev ve Paşinyan Soçi'de buluştu
NFT Eserleri Sigortalanabilir mi?
AK Partili Aydemir: Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında kuyruk yok
Ankara Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor
Teknoloji ve yeşil dönüşüm | Sürdürülebilir Dünya
15 bin nüfuslu sitede doğalgaz isyanı: Buraya kayyum atayın
Dolar ve euroda Rekor Üstüne Rekor! Şimdi ne olacak? | Şans Sohbetleri
Dolardaki yükseliş gıdayı nasıl etkileyecek? | Tarım Dünyası