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Üç aylık tedavinin ardından evine dönen Barış anlattı: 'Telefon yoksa duvarı izlerim'

Hatay'da depremde evini ve yakınlarını kaybettikten sonra üniversiteyi bırakan 25 yaşındaki Barış Özbay, yaklaşık üç aylık hastane tedavisinin ardından evine döndü. Günlerini çoğunlukla telefonuyla geçiren Özbay, "Hiçbir şey istemiyorum, ben mutluyum" diyerek yardım kabul etmek istemediğini söyledi. Annesi Semra Özbay ise oğluyla günlük yaşamlarını ve iletişim kurmakta yaşadığı güçlükleri anlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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