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Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus hava savunma sistemlerinin vurulma görüntülerini yayınladı

Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 SİHA ile Rus hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlara ait olduğu belirtilen görüntüler, Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyonun 6. gününe girilirken Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rusya'ya ait önemli silahların ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, Kiev'e bağlı İvankiv kırsalında konuşlanan Rusya'ya ait Buk Hava Savunma Sistemleri'nin Bayraktar TB2 ile imha edilme anlarına ait görüntüleri yayınladı.

 

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