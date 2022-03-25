Ukrayna, Rus tanklarını vurdu

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız sürerken, askeri ve sivil can kayıpları da artmaya devam ediyor. Rusya’nın 25 Mart itibariyle 16 bin 100 askeri personelini kaybettiği açıklanırken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Azov taburu tarafından Rus ordusuna ait zırhlı araçların havan toplarıyla vurulduğu imha görüntüleri yayınlandı.



Azov konuya ilişkin açıklama yaparak, “ Azov’a ait havan topları, düşmanın teknik araçlarını yok etmeye devam ediyor. Bugün tam isabet havan topu atışlarıyla Rusya’ya ait 2 adet BMD tankı imha edildi. Rusların evlerin arasına gizlenmesine rağmen atışlarımızı sivil halkın zarar görmemesini dikkate alarak yaptık” ifadelerini kullandı.