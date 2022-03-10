  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Ukrayna: Uçağını getir 1 milyon doları al

Ukrayna: Uçağını getir 1 milyon doları al

Ukrayna’nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, Rus askerlerine çağrıda bulunarak, çalışır durumdaki savaş uçağını Ukrayna’ya teslim edenlere 1 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna’nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulundu.

Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu. Söz konusu video klibin ardından Rus askerlerinin savaş uçaklarını ya da helikopterleri teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu. (İHA)

Diğer Videolar
Balıkesir Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor
#İLKGÖSTERİM | Turnsol kağıdı, euro/dolar paritesi | Şans Sohbetleri
Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba ile görüştü
Rus savaş uçağı Jitomir’i bombaladı
Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları Antalya'da
Benzine her gün zam mı gelecek? Petrolde 300 dolar felaket senaryosu gerçek olur mu?
#İLKGÖSTERİM | Nevşin Mengü Ukrayna sokaklarından izlenimlerini anlatıyor
İstanbul'da kar yağışı başladı