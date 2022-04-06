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Ukrayna’da siviller bombaların hedefi oldu: 2 ölü

Ukrayna’nın doğusundaki Severodonetsk şehrinde sokaktaki siviller Rus bombardımanın hedefi oldu. İki kişinin öldüğü saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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Ukrayna'da Luhansk bölgesindeki Severodonetsk şehrinde sokaktaki siviller Rus bombardımanın hedefi oldu. En az 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, saldırıyı anlayan sivillerin güvenli bir yere kaçmaya çalıştığı ardından çok kısa aralıklarla iki bombanın sivillerin çok yakınına düştüğü görüldü.

Luhansk Valisi Sergiy Gayday yaptığı açıklamada, "Ruslar Severodonetsk’e saldırdı. On katlı bina, işyerleri ve siviller zarar gördü. Ölü sayısına ilişkin bilgiler netlik kazanacak. Rusya Luhansk’ta hayatı mahvediyor. Ekipler yangın söndürme çalışmaları yapıyor ve enkazı kaldırıyor" ifadeleri kullanıldı.

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