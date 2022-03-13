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Ukrayna'da yarım tonluk bomba düştüğü binadan çıkarıldı

Ukrayna’da bir eve düşen ve patlamayan 515 kilogramlık Rus yapımı bomba olduğu yerden çıkarılarak, bölgeden uzaklıştırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Çernihiv'de bir binaya isabet eden ve patlamayan OFAB-500 tipindeki 515 kilogramlık devasa bomba, Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı ekiplerce büyük bir titizlikle olduğu yerden çıkarıldı. Binadan çıkarılan bomba daha sonra kamyon arkasına yüklenerek imha edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Çernihiv’deki ekiplerimiz adeta dikkatli ve titiz bir kuyumcu gibi çalışıyor. Kazanacağımız zaferden sonra topraklarımızı daha ne kadar böyle Rus hediyelerinden temizleyeceğiz belli değil” ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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