Ukrayna'dan Kırım Köprüsü'yle ilgili açıklama: Bu başlangıç

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor. Rusya köprüdeki patlamaya yakıt tanklarındaki yangının neden olduğunu belirtirken, olayın saldırı olup olmadığını araştırıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise patlamaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Podolyak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu başlangıç" ifadesini kullandı. Podolyak, "Yasa dışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli." dedi.

Kremlin: Putin bilgilendirildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov patlamaya yönelik yaptığı ilk açıklamada, "Kırım Köprüsü'ndeki durum ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı raporları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e sunuldu." demişti.

3 kişi hayatını kaybetti

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Kırım Köprüsündeki patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.