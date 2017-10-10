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Ulaştırma Bakanı: YHT, Marmaray ile Avrupa'ya geçecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, YHT'lerin Marmaray'ı kullanacağını, bu şekilde Ankara'dan Avrupa Yakası'na kesintisiz ulaşım sağlanacağını söyledi.
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