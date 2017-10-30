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Uludağ'a sezonun ilk karı düştü

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a sezonun ilk karı yağdı.
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