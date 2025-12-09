Uludağ'da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Uludağ’da iki gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreyi aşarken, yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Zirvenin bazı noktalarında sis bulutlarının arasından süzülen güneş ışığı kartpostallık manzaralar oluşturdu. Yerli ve yabancı turistler, turlar ya da kendi araçlarıyla bölgeye gelirken, biriken karların üzerinde kısa da olsa sezonun ilk keyfini yaşadı. Ziyaretçiler ayrıca telesiyejle zirveye çıkmayı da ihmal etmedi.

Uludağ’a her gün çıktığını söyleyen bir taksici, kar yağışının turizm hareketliliğini artırdığını belirterek, “Kar yağınca işlerimiz açılıyor. İnşallah kısa sürede daha çok yağar da kayak sezonu da açılır. Son bir haftadır yoğun şekilde yerli ve yabancı turist taşıyoruz” dedi.