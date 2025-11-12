Google Haberler

Ümraniye’de başıboş at panik yarattı: Vatandaşları dakikalarca kovaladı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde başıboş bir at, sokakta yürüyen vatandaşları dakikalarca kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevrede hem korku dolu hem de eğlenceli anlar yaşandı.

İstanbul Ümraniye’de başıboş gezen bir at, sokakta yürüyen vatandaşları dakikalarca kovaladı.

Olay 10 Kasım günü Ümraniye’de meydana geldi. Sokaklarda başıboş dolaşan bir at, çevredeki vatandaşların üzerine koştu.

Atın dükkanlara girmeye çalışması paniğe neden olurken, bebek arabasıyla yürüyen bir vatandaşın korkuyla kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bazı vatandaşlar ilk anda büyük bir tedirginlik yaşarken, sonrasında görüntüleri izleyince olayın komik bir anıya dönüştüğünü söyledi.

“O an çok korktuk ama şimdi komik geliyor”

Olay sırasında atın hedefi olan Azize Öztürk, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“10 Kasım günü tören için getirilen bir at zannettik. Yanına gitmek istedik ama meğer kaçmış. Bizi görünce üzerimize koşmaya başladı. O an sadece kaçmak geldi aklıma. Çok korktuk ama sonra görüntülere bakınca eğlendik. Kimseye zarar gelmedi, bizim için unutulmaz bir anı oldu.”

“Dışarıdan komik ama yakından bakınca devasa bir fark var”

Olayın yaşandığı işletmenin sahibi Fatih Dönmez, çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığını anlattı:

“Restoranda oturuyorduk, arkadaşım dışarıda at gördüğünü söyledi. Sonra insanların kaçtığını görünce ben de dışarı çıktım. Bebek arabalı bir kadın da vardı, hepimiz birkaç tur koşturduk. Dışarıdan eğlenceli görünüyor ama at yakına gelince devasa bir fark hissediliyor.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
