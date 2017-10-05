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Ümraniye'de okul servisi kaza yaptı: 5 yaralı

İstanbul Ümraniye'de okul servisi park halindeki araca çarptı, 5 kişi yaralandı. 
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