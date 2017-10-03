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Ünal: İstifa istenmesi söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Ünal, belediye başkanlarından istifa istendiği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.
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