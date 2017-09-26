Üniversiteye giriş sistemi değişiyor

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YÖK Başkanı, 18 puan türünün azaltılacağını ve sınavın bir hafta sonu başlayıp bitirileceğini açıkladı.
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