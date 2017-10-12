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Üniversiteye girişte yeni sistem belli oldu

Üniversiteye girişte yeni sınavın adı 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı' oldu. Sınav, dil hariç haziran ayının bir hafta sonu cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yabancı dil sınavı aynı hafta sonu pazar günü tek oturumda yapılacak.
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