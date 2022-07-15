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  4. Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan, İstanbul'da taprağa verildi.

DÜNYA Haber Merkezi
AA
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Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Arıkan'ın ailesi, yakınları ve eğitim camiasından isimler katıldı.

Arıkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Nazmi Arıkan'a ait çiftliğin çalışanları, 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.

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