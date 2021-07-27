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Ünlü isimlerden orman yangınlarına karşı farkındalık çağrısı

Oyuncular Hüseyin Avni Danyal ve Kenan İmirzalıoğlu ile şarkıcı Mustafa Ceceli, sosyal medyadan yayınladıkları videolarla orman yangınlarına dikkati çekti.

DÜNYA Haber Merkezi
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Orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten OGM'nin bu mücadelesine bir destek de ünlü simalardan geldi.

Ünlü meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli'nin artan sıcaklıklarla daha da yükselen yangın riskine dikkati çektiği filmle başlayan OGM'nin farkındalık kampanyasına oyuncular Hüseyin Avni Danyal ve Kenan İmirzalıoğlu ile şarkıcı Mustafa Ceceli ve internet fenomeni CZN Burak Restoran'ın sahibi Burak Özdemir'den de destek geldi.

 

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