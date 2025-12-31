Ünlü sanatçı Cahit Berkay aracıyla restorana daldı

Esenyurt'ta kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden 79 yaşındaki ünlü sanatçı Cahit Berkay,yol kenarındaki restorana daldı.

Cahit Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayın ardından şok yaşayan ünlü sanatçı, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Fren yerine gaza bastı"

İşletmeci Eyüp Civelek ise yaşanaları şöyle anlattı:

"Sanıyoruz ki fren yerine gaza bastı. Kameralardan izledik. Yavaş bir şekilde geliyordu sonradan bir anda içeriye girdi. Zaten büyük bir gürültü oldu. Biz de hemen müdahale ettik zaten. Çok şükür sağlık durumu iyi, bir problemi yok. Biraz şok halindeydi. Hemen dışarı çıkardık, su verdik. Baktık etrafta zayiat da yok, müşteri de yoktu o anda. Çok şükür ufak bir kaza atlattık."