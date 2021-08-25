Üretim arttı, ayçiçek yağı fiyatları ne olacak?

Ayçiçeği hasadı Çukurova’da başladı. Diğer bölgelerde de yakın zamanda başlayacak. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da üretimin azalması nedeniyle kabus gibi geçen 2020-2021 sezonundan sonra artan üretimle normale dönülüyor.

Üreticinin de, sanayicinin de yüzü gülüyor. Türkiye’nin üretimi ile ilgili farklı veriler var. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 üretimini 2 milyon 67 bin ton olarak açıklarken, 2021 ilk tahmininde üretimin yüzde 14.7 oranındaki artışla 2 milyon 370 bin ton olacağını duyurdu. Amerika Tarım Bakanlığı’nın Türkiye tahmini 2021 yılı üretimi için 1 milyon 800 bin ton.

Trakyabirlik ve yağ sanayicileri ise 2020 üretiminin 1 milyon 300 bin ton seviyesinde olduğunu 2021 üretiminin 1 milyon 600 bin ton olacağını tahmin ediyor. Geçen sene Çukurova’da ayçiçeğinin alım fiyatı 3 bin 100 lira ile başladı sonra 3 bin 200 lira oldu. Trakya’da 3 bin 500- 3 bin 850 lira ile başladı ve sonrasında 5 bin 5 bin 500 liraya kadar çıktı. Bu yıl ayçiçeğine verilecek fiyat gelecek yılın ekimini, fiyatını da belirleyecek.

Yıldırım konuya ilişkin şunları söyledi; "Kuraklığın artmasıyla çiftçiler su ihtiyacı daha az olan besinlere yöneldi. Bir de üstüne geçen sene fiyatlarda yaşanan artış eklendi ve ayçiçeği üretimi çok arttı. Ayçiçeğinde üretim artışı elbette sevindirici. Fakat biz çekirdeği de Çin’den ithal ediyoruz… Normal şartlarda bu durumda ayçiçeği yağının fiyatının düşmesi gerekiyor ama ne olacağını söylemek zor. Bunun iyi yönetilmesi gerekiyor. Üretim arttı diye fiyat düşük açıklanır ve çiftçi para kazanamazsa gelecek sene üretim yine düşer. Yapılması gereken hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak bir fiyat ve destekleme politikası uygulamaktır. Bu yapılmazsa, çiftçiye gereken destek sağlanamazsa seneye yine ithalata daha büyük miktarda döviz ödenmiş olur."