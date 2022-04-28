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Uşak Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor

DÜNYA Gazetesi ve TOBB işbirliğinde hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor

DÜNYA Haber Merkezi
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Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programa; Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir ve Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer katıldı

 

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