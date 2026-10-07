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Üsküdar’da yolcu vapuru tarihi yalıya çarptı: O anlar kamerada

Üsküdar Kandilli’de bir yolcu vapuru, henüz bilinmeyen nedenle tarihi yalıya ve önünde demirli tekneye çarptı. Kazada yaralanan olmazken yalı ve teknede hasar meydana geldi. Vapurun yalının rıhtımına çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Üsküdar'da bir yolcu vapurunun iş insanı Derin Mermerci'ye ait olan tarihi yalıya ve önündeki tekneye çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kandilli Mahallesi Vaniköy Caddesi'ndeki tarihi bir yalıya ve iskele tarafında demirli halde bulunan tekneye henüz bilinmeyen nedenle yolcu vapuru çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yalının rıhtım tarafına çıkan vapurun iskele korkuluklarını devirmesinin ardından geri manevra yaparak tekrar denize doğru gittiği görüldü.

Kazada yaralanan olmazken, Mermerci'ye ait olan yalının iskele tarafında ve teknede hasar meydana geldiği tespit edildi.

Olay anı ise yalının güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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