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Üsküdar'daki kaza anı otobüs kamerasında

Üsküdar'da halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırıma çıkan otobüsün durak önünde bekleyenlere ve yolda yürüyenlere çarptığı görülüyor.
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