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Uzay turistlerinin 3 günlük 'dünya turu' başladı

SpaceX insanlık tarihinde ilk kez, 4 uzay turisti için dünya çevresinde 3 günlük seyahat düzenliyor. Uzay turistlerini taşıyan Dragon kapsülü fırlatıldı. Fırlatma Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde gerçekleşti.

DÜNYA Haber Merkezi
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ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in ilk defa içinde astronot olmayan Esinlenme-4 (Inspiration4) adını verdiği roket, 4 özel yolcusuyla dünyanın çevresini 3 günde gezmek üzere Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Fırlatma Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde gerçekleşti.

 

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