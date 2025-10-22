Google Haberler

Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin vurulma anı güvenlik kamerasında

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 3 kişiyi öldürüp 2’si polis 7 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Mustafa Emlik’in, Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi vurma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Emlik’in Ekri’nin aracının önünü kesip tabancayla ateş ettiği anlar saniye saniye yer aldı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşanan kanlı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

18 Ekim Cumartesi gecesi 3 kişiyi öldürüp, aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 7 kişiyi yaralayan Mustafa Emlik, 19’uncu Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi hedef aldı.

Emlik’in saldırı anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Aracının önünü kesti, tekme atıp ateş etti

Görüntülerde Mustafa Emlik’in, Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin aracının önünü kestiği, daha sonra araca tekme attığı ve Ekri’nin araçtan inmesinin ardından tabancayla ateş açtığı görülüyor.
Kurşunların hedefi olan Uzman Çavuş Ekri, yere yığılırken olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırı anına tanık olan çevredekilerin büyük panik yaşadığı, olay yerine kısa sürede güvenlik güçlerinin sevk edildiği belirtildi.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Kan donduran saldırı anına ait görüntülerin kısa süre önce sosyal medya üzerinden paylaşıldığı öğrenildi.

Yetkililer, görüntülerin hızla yayılması üzerine soruşturmanın gizliliği kapsamında paylaşım yapılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
