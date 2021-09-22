Varank: ÖTV artışı lüks araçlara yönelik bir hamle

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, elektrikli araçlarda ÖTV artışı ile ilgili, "İthal lüks otomobillere dönük bir ayağı vardı. Maalesef lüks otomobilleri daha uygun fiyatlarla Türkiye’ye getirmeye çalışanlar oldu ona dönük bir hamle" açıklamasında bulundu.

Vergi uygulamalarında hem ülkenin ekonomik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hem de sektörlerin önünü açacak şekilde tasarladıklarını söyleyen Varank, "KDV olsun ÖTV olsun ihtiyaçlar hasıl olsun biliyorsunuz pandemi döneminde çok ciddi indirimler gerçekleştirdik. Bu bağlamda da Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ne sektörün önünü kesmek istiyor ne de çok lüks ithal otomobillerin Türkiye’de satılmasını istiyor. Bu dengeyi tutturacak şekilde önümüzdeki dönemlerde de bu uygulamaları revize etme ile ilgili çalışmaları var" ifadelerini kullandı.