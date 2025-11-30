Google Haberler

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, İstanbul’daki temaslarının ardından Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törenle Türkiye’den ayrıldı.

Papa 14. Leo, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından Türkiye'den ayrıldı.

İstanbul ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali ve Fener Rum Patrikhanesi'nde temaslarda bulunan Papa 14. Leo, ardından Atatürk Havalimanı'na geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve yetkililer tarafından karşılanan Papa 14. Leo, kendisini bekleyen uçağa bindi.

Uçağın merdivenlerinde kendisini uğurlamaya gelenleri el sallayarak selamlayan Papa, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
