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Venezuela ile 5 alanda anlaşma

Venezuela ile 5 alanda anlaşma imzalandı. İki ülke arasındaki yeni dönemde tarım ve turizm sektörlerinde daha fazla iş birliği yapılması öngörülüyor.
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