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Vize almak isteyen Amerikalı bazı yolcular Türkiye'ye giremedi

Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya alması kararının ardından tarifeli uçaklarla geldikleri Atatürk Havalimanı'nda bulunan gümrük kapısındaki ofisten vize almak isteyen Amerikalı bazı yolcular, İstanbul'a giriş yapamadı.
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