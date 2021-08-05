WWF Türkiye yangın yardımlarını açıkladı

Kalem, WWF olarak ülke tarihinin en büyük yangını için yapacakları yardımları açıkladı.

Kalem’in açıklamaları şöyle;

WWF olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izniyle, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yangın söndürme çalışmalarına destek olacak bir helikopteri ülkemize getiriyoruz. Kurumların desteğiyle temin ettiğimiz helikopter hava şartlarına bağlı olarak bu sabah saatlerinde Avusturya’dan yola çıkacak.

Uzun vadede de bölgede acil müdahale ve rehabilitasyon çalışmalarını başlatmak. Yaban Hayat İlk Yardım Hattı projemiz için gerekli ekipmanları sağlayacağız. Doğal Hayatı Koruma Vakfı olarak bireysel ve kurumsal destekler ile hazırlayacağımız ihtiyaç listesindeki malzemeleri temin edecek, bazılarını acil ihtiyaç alanlarına ulaştıracak, bazılarını da yanan bölgelerdeki çalışmalar için uzun dönemde kullanacağız.