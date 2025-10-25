Yabancı plakalı TIR Kuzey Marmara Otoyolu’nda dehşet saçtı! Yükler yola saçıldı

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy mevkiinde trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Saat 17.00 sıralarında yabancı plakalı bir TIR, gişelerden çıktıktan sonra yolda zikzak çizerek ilerlemeye başladı.

TIR’ın dorsesindeki yükler, sürücünün kontrolsüz manevraları sonucu yola saçıldı. Otoyolda ilerleyen diğer sürücüler büyük tehlike atlattı.

Sürücüler önünü kesip durdurdu

TIR’ın tehlikeli hareketleri nedeniyle trafiği tehlikeye düşüren şoför, diğer araç sürücüleri tarafından yol ortasında durduruldu. Yüklerin yola savrulmasının ardından sürücüler ile TIR şoförü arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

O anlar, trafikteki bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.