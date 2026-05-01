Yağışlar bereket getirdi: Tahılda verim ve rekolte artışı bekleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa’da son dönemde etkili olan yağışlar, buğday ve arpada hem verimliliği yükseltti hem de üreticinin maliyetlerini düşürdü.

Kuraklığın ardından gelen yağışlar üretimi destekledi

Bölgede son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde kayıplar görülürken, bu yıl yağışların artmasıyla birlikte tahıl üretiminde olumlu bir tablo oluştu. Artan yağışlar, hem rekolte beklentisini yukarı çekti hem de sulama giderlerini önemli ölçüde azalttı.

Meteoroloji verilerine göre, Şanlıurfa’da 1 Ekim 2024-1 Ekim 2025 döneminde metrekareye 160 kilogram yağış düşerken, 1 Ekim 2025’ten 28 Nisan 2026’ya kadar olan süreçte bu miktar 611 kilograma ulaştı.

Verim artışı ve maliyet avantajı

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, son yıllarda yetersiz yağışlar nedeniyle üreticilerin zorlandığını belirterek, bu yılki yağışların tarımsal üretim açısından kritik önemde olduğunu ifade etti.

Mart ve nisan aylarındaki yağışların başta buğday ve arpa olmak üzere birçok ürün için belirleyici olduğuna dikkat çeken Çullu, şunları söyledi:

"Genelde kırsal alanda buğday verimi ortalama 300-400 kilogram arasındayken bu yıl ortalama dekar alanında 150-200 kilogram daha yüksek verim bekliyoruz. Çiftçilerimiz bu açıdan şanslı. Diğer yönden Harran Ovası gibi sulanan alanlarda ocak ayında çiftçiler su istiyordu. Yani Devlet Su İşleri kanallara su vermek zorunda kalıyordu. Bu yıl herhangi bir sulama yapmadan, herhangi bir masraf yapmadan üreticilerimiz doğal yağışlarla ideal verimlerini almak üzere. Diğer bir avantajlı tarafı sulanan alanlar dışındaki yani kanallarla devlet yatırımları dışındaki yeraltı sularıyla sulama yapan çiftçiler bu yıl hiçbir elektrik enerjisi ücreti ödemeden de doğal yağışlardan üretimlerini tamamladı."

Buğday ve arpanın yaklaşık 15 gün içinde olgunlaşarak hasat dönemine gireceğini belirten Çullu, Türkiye genelinde bu yıl buğday üretiminin 20 milyon tonun üzerine çıkabileceğini kaydetti. Şanlıurfa’nın ise Konya ve Ankara’nın ardından üçüncü sırada yer aldığını hatırlatan Çullu, kentte 2 milyon tonun üzerinde üretim beklendiğini dile getirdi.

Arpada da yüksek rekolte beklentisi

Şanlıurfa’da arpa üretiminin büyük ölçüde sulanmayan alanlarda yapıldığını vurgulayan Çullu, bu üründe de verimin yüksek olmasının beklendiğini ifade etti.

Sarı pas hastalığına dikkat

Yoğun yağışların bazı bölgelerde hastalık riskini de beraberinde getirdiğini belirten Çullu, buğday başta olmak üzere ürünlerde sarı pas hastalığı görüldüğünü söyledi.

Üreticilerin tarlalarını düzenli kontrol etmeleri gerektiğini ifade eden Çullu, il ve ilçe tarım müdürlüklerinden destek alınabileceğini, zamanında müdahale edilmesi halinde ciddi verim kaybı yaşanmayacağını dile getirdi.

Çiftçiler sezondan umutlu

Bölgede üretim yapan çiftçiler de bu yılki yağışlardan memnun. Yaklaşık 300 dönümlük alanda üretim yaptığını belirten Mahmut Akbaş, sezonun beklentilerin üzerinde geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu yılki yağışlar beklentilerimizin üstündeydi. Bu yağışlarla birlikte hepimizin yüzü güldü. Çok güzel bir sezon bekliyoruz. Çok güzel bir verim bekliyoruz. İnşallah günün sonunda harmanımız da güzel olur. Bunun tadını da öyle çıkarmış oluruz."

Çiftçi Halil Demir ise yağışların uzun yıllar sonra bu denli etkili olduğunu belirterek, üretimde önemli artış beklediklerini dile getirdi:

"Bu yıl verimi iyi bekliyoruz. Geçen sene biçer girmedi bazı tarlalara. Ama bu sene inşallah dönüme en az 500 kilogramdan fazla ürün bekliyoruz."