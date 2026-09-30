Yağmurlar bastırdı, tamircilerde yoğunluk başladı: Fiyatlar 1.500 TL’ye kadar çıkıyor
Yağışların erken başlaması, su geçiren ayakkabı ve botları yeniden tamircilerin gündemine taşırken, okul ve üniversitelerin açılmasıyla çanta ve valizlerde de tamir talebi arttı. Esnaf, son 10 günde işlerde belirgin hareketlilik yaşandığını ve yoğunluğun 1,5-2 ay daha sürebileceğini belirtiyor. Valizlerde teker değişimi 250 TL, çekçek sapı 500 TL’den yapılırken, ayakkabı tamirinde ücretler işleme göre 100 TL’den başlayıp taban değişiminde 1.500 TL’ye kadar çıkıyor.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA