Google Haberler

Yalova halkının DEAŞ tepkisi görüntülere yansıdı: Hastane girişi karıştı

Yalova’da düzenlenen DAEŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Olayda üç polisin şehit olurken, sekiz polis ile bir bekçinin de yaralandığını öğrenildi. Olay sonrası Yalova Devlet Hastanesi girişi de karıştı. Yalova'da yaralı polislere destek için hastanede toplanan vatandaşlar polisin getirdiği bir yaralıyı DEAŞ'lı olduğu öne sürülen bir zanlıya tepki gösterdi.

Emniyet güçlerinin terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyonları sürerken, Yalova’da da geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Elmalık köyünde gece saat 02.00 sıralarında bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında şüphelilerin polislere ateş açması üzerine çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada üç polis şehit oldu, sekiz polis ile bir bekçi yaralandı. Operasyonda altı terörist ise ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in şehit olduğunu açıkladı.

Hastane önü karıştı

DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından yaralı polis memurlarına destek olmak amacıyla hastane önünde toplanan vatandaşlar, polis ekiplerince getirilen yaralı bir şüpheliyi örgüt mensubu sanarak tepki gösterdi.

Gerginliğin yükselmesi üzerine ekipler, yaralıyı kalabalığın arasından güçlükle hastaneye ulaştırırken, güvenlik gerekçesiyle hastanenin giriş kapıları kapatıldı. Öfkeli kalabalık ise terör örgütüne lanet okuyarak tepkisini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin açıklamaİçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin açıklamaGündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
İspanya'da şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verildi
İspanya'da şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verildi
Bayraktar KIZILELMA "kol uçuşu" ile yeni bir ilke imza attı
Bayraktar KIZILELMA "kol uçuşu" ile yeni bir ilke imza attı
Esenyurt'taki katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da korkunç kaza! Servis aracı şarampole devrildi
İstanbul'da korkunç kaza! Servis aracı şarampole devrildi
İstanbul hafta sonuna kar yağışı ile uyandı!
İstanbul hafta sonuna kar yağışı ile uyandı!
ASELSAN'dan oyun değiştirici hamle: Yeni KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti 12'den vurdu
ASELSAN'dan oyun değiştirici hamle: Yeni KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti 12'den vurdu
Rusya savaş uçaklarından Barents ve Norveç denizlerinde 7 saatlik uçuş
Rusya savaş uçaklarından Barents ve Norveç denizlerinde 7 saatlik uçuş
Depremin yıktığı Antakya kent merkezi yeniden kuruldu
Depremin yıktığı Antakya yeniden kuruldu
Kastamonu'da heyelan: İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu kapandı
Kastamonu'da heyelan: İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu kapandı
Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın düşme anı
Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın düşme anı
Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağı Ankara semalarında düştü
Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağı Ankara semalarında düştü