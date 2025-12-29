Yalova halkının DEAŞ tepkisi görüntülere yansıdı: Hastane girişi karıştı

Emniyet güçlerinin terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyonları sürerken, Yalova’da da geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Elmalık köyünde gece saat 02.00 sıralarında bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında şüphelilerin polislere ateş açması üzerine çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada üç polis şehit oldu, sekiz polis ile bir bekçi yaralandı. Operasyonda altı terörist ise ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in şehit olduğunu açıkladı.

Hastane önü karıştı

DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından yaralı polis memurlarına destek olmak amacıyla hastane önünde toplanan vatandaşlar, polis ekiplerince getirilen yaralı bir şüpheliyi örgüt mensubu sanarak tepki gösterdi.

Gerginliğin yükselmesi üzerine ekipler, yaralıyı kalabalığın arasından güçlükle hastaneye ulaştırırken, güvenlik gerekçesiyle hastanenin giriş kapıları kapatıldı. Öfkeli kalabalık ise terör örgütüne lanet okuyarak tepkisini dile getirdi.