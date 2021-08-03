Yanan alanlar nasıl ağaçlandırılacak?

Avcı, orman yangınlarının artma nedeni ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler yaptı.

Prof. Dr. Avcı şunları söyledi;

ORMAN YANGINLARI NEDEN ARTIYOR?

‘Ülkemizde 1937’den beri yangın kayıtları düzenli olarak tutuluyor. Kayıtları incelediğimiz zaman çıkan orman yangını sayısının hemen her yıl artış gösterdiğini görürüz. Bunun birkaç nedeni var. İklim krizi ve küresel ısınma en büyük sebeplerden. Diğer taraftan nüfusun artması, Ege ve Akdeniz sahillerinde dönemsel olarak yaşanan turizm yoğunluğu sebepler arasında gösterilebilir.’

YANAN ORMANLAR NASIL YENİLENİR?

‘Yanan alanlar çitle çevrilir ve korumaya alınır. Akabinde OGM kontrolünde fidan çalışması yapılır. Fakat bizim ‘Burası yeşerdi, buraya bir orman örtüsü geldi dememiz için 20 yıldan fazla beklememiz gerekir.’



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