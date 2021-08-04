Yangına destek isterken helikopter üzerine su boşalttı

Seydikemer ilçesindeki Çökek Mahallesi'nde devam eden yangının söndürülmesi için çalışan orman işçilerine yardıma giden Eşref Aşkan, bölgede yangına müdahale edilmesi için havadan destek isterken bir helikopter yangına müdahale etti. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaş, şans eseri yaralanmaktan kurtuldu.