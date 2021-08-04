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Yangına destek isterken helikopter üzerine su boşalttı

Muğla'da orman işçilerine yardım ederken helikopterden üzerine su atılan Eşref Aşkan adlı vatandaş, yara almadan kurtuldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Seydikemer ilçesindeki Çökek Mahallesi'nde devam eden yangının söndürülmesi için çalışan orman işçilerine yardıma giden Eşref Aşkan, bölgede yangına müdahale edilmesi için havadan destek isterken bir helikopter yangına müdahale etti. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaş, şans eseri yaralanmaktan kurtuldu.

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