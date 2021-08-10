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Yangına karşı yeni destek kampanyası

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan İyi Bir Dünya programında Yasemin Salih'in konuğu İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür oldu.

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Özgür, Türkiye'de meydana gelen yangınlara ilişkin yaptıkları yardımları şöyle açıkladı; 'Afet Platformu ile koordineli çalışıyoruz.

Özel sektörde teknoloji altyapıları var biz uydu görüntülerine erişim ile doğru bilgiyi paylaşıyoruz.

‘Bir Destek Bir Yuva’ diye bir kampanya başlattık Nef Vakfı le birlikte bu süreçte hızlıca 2 günde 1.5 milyon TL destek toplandı, 2 milyona yaklaşıyor. Bununla birlikte köyleri onarmak geçim kayanları iyileştirmekle ilgili çalışmalar yapıyoruz Yakında Manavgat ve Bodrum’da da çalışmalara başlayacağız'

İyi Bir Dünya her salı saat 12.00'da Dünya YouTube hesabında canlı yayında

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