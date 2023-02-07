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  4. Yangının sürdüğü İskenderun Limanı'na 'yangın söndürme topu' atıldı

Yangının sürdüğü İskenderun Limanı'na 'yangın söndürme topu' atıldı

Hatay İskenderun’da deprem sonrası çıkıp gece saatlerinde de süren yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Limanı'ndaki yangının havadan müdahaleyle söndürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü." ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz konteynerlerde çıkan yangın uzun saatler devam etmişti. 

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından da görülmüştü. 

Limanda tedbir amaçlı ambulanslar da bekletilmişti. 

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Limak Port Limanı'nda devam eden yangını söndürmek maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın liman üstüne "yangın söndürme topu" attığını kaydetmişti.

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