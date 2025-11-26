Yanlış yola giren belediye otobüsü trafiği tehlikeye attı!

Öğlen saatlerinde İstanbul Sultangazi'de meydana gelen olayda, TEM otoyolunun yan yol girişinde, yan yola giren bir belediye otobüsünün sürücüsü yanlışlıkla Sultangazi ayrımına yöneldi.

Manevra ile çıkmaya çalıştı

Hatalı istikamete girdiğini fark eden şoför, bu kez trafiği tehlikeye düşürecek şekilde geri manevra yaparak yeniden TEM güzergâhına çıkmaya çalıştı. Bu esnada çevredeki araçlar yavaşlamak zorunda kalırken kısa süreli bir panik oluştu. Otobüsün riskli hamlesi, olaya tanık olan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

O anlar saniye saniye kamerada

Kaydı alan vatandaş, "Yolu kaçıran otobüs geri geri gidiyor, trafiği tehlikeye sokuyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Görüntülerde, otobüsün geri geri ilerlediği ve bir süre sonra otoyola yeniden katıldığı anlar yer alıyor.