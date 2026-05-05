Google Haberler

Yaren leyleğin beş yavrusu da görüntülendi

Yaren leylek, bu yıl da Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyündeki yuvasında doğaseverleri sevindirdi. Günlerdir merakla beklenen en küçük yavrunun da ilk kez görüntülenmesiyle, Yaren ve eşinin bu sezon beş yavru büyüttüğü kesinleşti. Uluabat Gölü kıyısındaki yuvada hareketlilik sürerken, yavruların sağlıklı gelişimi için ilk haftaların kritik olduğu belirtiliyor. Bölge halkı ve doğa tutkunları, yavruların büyüme sürecini yakından takip ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Diyarbakır'da okul çevresinde silah sesleri duyuldu: Valilikten açıklama geldi
Diyarbakır'da okul çevresinde silah sesleri duyuldu: Valilikten açıklama geldi
Gaziantep'te hayat felç oldu
Gaziantep'te hayat felç oldu
Ankara'ya zorunlu iniş yapan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Türkiye'den ayrıldı
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Türkiye'den ayrıldı
Alt geçit suyla doldu, tır mahsur kaldı
Alt geçit suyla doldu, tır mahsur kaldı
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyon Sebastian Berwick
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyon Sebastian Berwick
Yarım asırlık klasik otomobil 210 bin liraya satıldı
Yarım asırlık klasik otomobil 210 bin liraya satıldı
Köyü ayılar bastı, ortalık savaş alanına döndü
Köyü ayılar bastı, ortalık savaş alanına döndü
Karaya oturan gemiden tahliye edilen son personel Türk bayrağı açtı
Karaya oturan gemiden tahliye edilen son personel Türk bayrağı açtı
Yağışlar bereket getirdi: Tahılda verim ve rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar bereket getirdi: Tahılda verim ve rekolte artışı bekleniyor
İbrahim Yumaklı: Gıdanız yoksa hiçbirinin önemi yok
İbrahim Yumaklı: Gıdanız yoksa hiçbirinin önemi yok
Buldan’daki yangının izleri silinmedi: Dağlar hâlâ siyaha bürünmüş durumda
Buldan’daki yangının izleri silinmedi: Dağlar hâlâ siyaha bürünmüş durumda