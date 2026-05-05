Yaren leyleğin beş yavrusu da görüntülendi
Yaren leylek, bu yıl da Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyündeki yuvasında doğaseverleri sevindirdi. Günlerdir merakla beklenen en küçük yavrunun da ilk kez görüntülenmesiyle, Yaren ve eşinin bu sezon beş yavru büyüttüğü kesinleşti. Uluabat Gölü kıyısındaki yuvada hareketlilik sürerken, yavruların sağlıklı gelişimi için ilk haftaların kritik olduğu belirtiliyor. Bölge halkı ve doğa tutkunları, yavruların büyüme sürecini yakından takip ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA